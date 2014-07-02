港报财经评论：平线四围转，中资独憔悴--信报7月2日

平线四围转，中资独憔悴/ 习广思

投资市场在第二季吹无定向风，令许多人大跌眼镜，似乎逆向思维在今年大派用场。5月不穷，6月未绝，7月翻身会否出现？不要抱太高期望。标普500在5月升至新高，纳指周一升穿3月高位，美国科技股开始收复失地，但香港新旧经济股欠缺方向，投资者续在不同板块中轮转。港股走不出上落格局，板块之间强弱交替，上半年至今未见到像去年科网、濠赌股般的领袖板块出现。从周一市况可见，指数续在23,000点水平拉锯，弱势股开始反攻，第一个焦点是濠赌股，二是上周提及的香港电讯股，三是内房股。

多只内房股从低位反弹，情况就如其他中资旧经济股一样，低估值变成护身罩，再下跌风险减低，在坏消息及忧虑暂时消退的时候，往往有反弹，但不持久，皆因增长难以恢复，风险未完全解除，以致进入有弹无升的格局。濠赌股面对坏消息，反应已变得冷静，上周大幅反弹后，再迎接另一考验。澳门6月份博彩收入按年下跌3.7%，是2009年以来首次出现收入按年下跌的情况。其实，跌幅较市场预期为细，因为大行早前已经吹风，其中以花旗口吻最淡，分析员借世界盃效应拖累贵宾厅生意下降为理由，预期6月博彩收入将按年跌5%，且看濠赌股对消息有什么反应。

投资者身处香港，留意香港股票、中港经济新闻居多，过去大半年赚钱艰难，股市赚线机会不是完全欠奉，但难度很高，除了要成功捕捉板块的短暂升势，甚至要紧贴概念主题和消息炒作。如果投资者只买指数的话，回报不见得乐观。然而，环球投资市场并不一样。统计上半年各类资产表现，全球股票、债券及商品都在上半年录得升幅，原因是央行继续宽松政策，令资金重回股债金市场。全球股债齐升的现象，其实一点都不稀奇，类似情况在2012年曾经出现过，当年亦被称为离奇的一年，情况相当罕见。综观各项资产上半年表现，市况与2012年颇为相似，债市由主权债券，到利率最敏感的投资级别企债，和信贷风险最高的垃圾债，都在上半年显着上升，最主要推动力是联储局一再强调低息。(B02)

慎防美股挟高美元受压/ 苏子

由于本周五为美国独立日假期，因此美国最新的就业报告将提早一天在本周四公布；但由于这天为美国长假期前夕，加上美股只有半日市，因此可以想像到这天市场的交投亦会较为平静。至于汇市的波幅，会否在这天因为有重要数据公布但市场交投却不多的大前提下而被拉阔，相信此可能性绝对不容抹杀。目前不少散户投资者早已习惯了市场的不寻常低波幅走势，故即使价位出现了技术性突破，但在低波幅的大环境下，早已失去了应有的危机感，因此往往会把已出现的破位视而不见之余，更会在已见亏损的仓位上采取自杀式的“加死码”策略，而此策略在市场欠缺显着的大型单边市下，散户投资者的确可以成功摊平已有重大亏损的损失，结果使到损失最大的，反而是那些要靠散户投资者亏损才有盈利收入的造市商（Market Maker）。

不过散户投资者藉着“加死码”策略而成功扭亏为盈的情况不可能长期出现，始终一旦市场波幅回归正常后，这些采取这种自杀式策略的散户投资者，自然要本利归还给市场；换言之，即本来并不属于他们的利润将会全数输掉之余，更会出现输凸的惨况。毕竟市场不可能长期有免费午餐的情况出现，因此一旦时辰已到，目前因市场持续低波幅而叫苦连天造市商，将会因客户录得巨额亏损而再次有非常可观的收入。美国所公布的就业报告已连续多月未能刺激汇市出现巨大波幅，倘若是次的数据结果可以成功激发汇市扩大波幅，估计可能与美股在数据公布后，标指500期货却在市场一片看淡声中大幅走高，因此，触发大量不看好的投资者的止蚀盘入市有关。

根据一个造市商提供的标指500差价合约（CFD）相反理论指标显示，有90%为持有标指500短仓，在此极端比例下，小心本周美股进一步大幅走高的可能性极高。至于美股之所以可以进一步大幅走高的原因，已几可肯定与就业报告结果令市场深信联储局无可能提早加息有关。相信美元在此情况下，本周将难免进一步受压及低收，并使到大量持有非美元货币短仓并且不断加死码的散户投资者，最终亦要迫于止蚀投降，结果却夸大汇市波幅。(B10)