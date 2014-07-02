台湾汇市：台币早盘持坚，台股大涨但带动升值有限

路透台北7月2日 - 台币兑美元 周三早盘持坚，但在29.860附近陷入胶着。汇银人士指出，尽管台股早盘涨势猛烈，但在进口商及其他美元买盘陆续进场的情况下，抵销了外资汇入力道。台币今日恐在狭幅区间内来回。

交易商指出，韩元 早盘升势强劲，且台股大涨，理应推动台币升值，但在实质需求进场主导的盘势中，却让现汇及远汇市场均陷于窄幅交投。稍晚将观察实质汇出需求的消化情况，以及外资是否加大汇入力道。

〞这种几乎一定会升值的盘都不升，就没什么好说的了。〞一位外资银行交易员说。

交易员亦指出，今晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将发表谈话，以及周四美国非农数据即将公布，市场虽然关注，但预料对台币走势影响不大。主要是在6月出口商抛汇结束后，7月换边攻防，由进口商及对国外支付需求的美元买盘有效平抑对台币升值的预期，较难由交易盘带动。

交易员预估今日台币主要交易区间料在29.840-29.880，上日主要区间在29.840-29.896。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，在上日出现较大量的美元空头回补后，今日盘势趋于中性。一个月期美元/台币的换汇点持于平价(par)附近，较短的一周期仍有溢价，一个月远汇报价 暂报在29.859/29.873左右，上日纽约盘收在29.860。

交易员观察盘中动态：

* 国际美元微幅反弹，但主要亚币持坚

* 韩元 再创波段新高，盘中升破1,010整数位

* 实质美元买盘仍多，抵销小量外资汇入

* 台股 大涨仍提供台币一定支撑，29.900贬破不易

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.840-29.880

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