港报财经评论：恒指守22,500，突破机会高--经济日报7月2日

恒指守22,500，突破机会高/ 林瑞芬

港股周一午市又现大震仓，但尾市收窄跌幅，一场虚惊。恒指计，上半年在21,138至23,469间上落，没有明确方向，希望下半年会好一点点！看A股，又跑输外围，周一续发招调整对银行存贷比的计法，变相提高金融市场的流动性，令商业银行将更多的信贷资源用于支援实体经济，对经济的维稳又是一个好消息。具体改法如下，支持农业贷款、小微企再贷款将不再计为贷款，三农专项金融债所对应的涉农贷款、商业银行使用国际金融组织或外国政府转贷资金发放的贷款也不计入存贷比的分子。与此同时，计算存贷比分母（存款）时，增加两项，一是银行对企业或个人发行的大额可转让存单；外资法人银行吸收的境外母行一年期以上存放额。严格贷款定义，同时放宽对存款的定义，将有效地放松放贷条件，温和利好银行股。

另一边，就是国资深化改革的坚持推进。据中国内地传媒披露，国资委已草拟设立国有投资公司、发展混合所有制、选聘董事会高管等工作的试点方案，并按照这几个方案圈定第一批试点的5家央企，总体方案或9月后公布。国家开发投资公司及中粮集团可能将作国有资本投资公司试点，而中国建材集团可能为发展混合所有制经济试点。中石化 周一又公布推行混合所有制改革的实质引资方案，将“从油品提供商向综合服务商转型”，引资转型后，销售公司在发展优势油品业务的同时，将发挥平台优势，拓展便利店、汽车服务、O2O、车联网、金融服务、广告等非油业务，逐步提供全方位的综合性服务。

改革带来希望，中石化上半年累计升幅近16.7%，而同期国指反而录得跌幅4.4%。国企深化改革的成败，中石化起着示范作用，如年初论，不容有失。除此之外，中石化的新能源业务拓展推进得宜，亦是致使中期股价有机会跑赢大市的看好面。据统计，公司拥有22个天然气探矿权区块，合计面积10.2万平方公里，其中页岩气探矿权3.3万平方公里。目前公司涪陵页岩气一期基本成熟，已经试气投产的28口井在定压方式下平均稳产6万方/日，据讲，无论从稳产排量、稳产期长度还是从出气品质上看都可与北美主要页岩气区块媲美。

总括而言，中国经济维稳效果趋于下半年显现，有利中、港股市，沪港通是否顺利推出也是关键左右因素，美国加息议程是否提前则是最大风险变数。技术上，恒指守22,500支持轨附近，谋向上突破机会率还是高。短綫密集阻力23,200至23,250一旦配合成交冲破视为突破讯号，反覆先挑战24,000。

贷存比率微调，内银得益不大/ 余少文

港股庆祝回归，休战一日，但中国上半年最后一日进行微调，调整银行贷存比率的计算口径，但微调力度差于预期，或影响内银股的反弹空间。近日已指出，根据2000年以来的统计，只要7月升市，则8月至12月升市机率近80%。而国家统计局昨日公布的6月制造业采购经理指数（PMI）为51%，连续4个月回升，也升至半年高位，可以乐观看下半年经济表现。只要经济好转，股市回升并不是梦想，也可纾缓股市要面对外围市况逆转、中国内地IPO、中国整顿证券业等问题的负面影响。

至于提及中国会陆续推出微刺激措施，但人民银行昨日继续正回购操作，令失望，尽管只是200亿人民币，对比昨日到期的300亿人民币，变相释放100亿人民币流动性。幸好6月最后一日，银监会公布调整贷存比率计算口径，维持目前75%上限规定，但调整了贷存比率分子的计算方法，可扣减6类贷款，包括已实施的支农再贷款、小微企和三农专项金融债，以及商业银行发行的剩余期限不少于1年，且债权人无权要求提前偿付的债券所对应的贷款、支小再贷款、银行利用国际金融组织或外国政府转贷资金发放的贷款；分母则加入银行对企业或个人发行的大额可转让存单、外资法人银行吸收的境外母行一年期以上的存放净额。

对相关细项的理解不多，但申银万国报告指出，根据1季度数据作上述调整后，料贷款可释放4,000亿人民币，存款可增加2,000亿人民币，同时令贷存比率下个0.47%，即由第一季的65.89%贷存比，降至65.42%。而中国内地媒体亦引述研究员的估算，认为相关调整后，可释放最多8,000亿人民币资金。不管是释放4,000亿人民币还是8,000亿人民币，至少可缓和内银股的贷存比上限压力。因为截至第一季止，商业银行贷存比率平均值约65.89%，较去年底的66.08%微降，似乎见不到贷款紧张现象。实际上，建设银行 、农业银行 和工商银行 等三大行的贷存比率不足70%，已经拉低整体数字，而手头上10家内银股数据，便有6间贷存比率超过70%，即除了上述三大行外，只有重庆农村银行 的贷存比低于70%，也是众内银股中最低的56%。(B05)