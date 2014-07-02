美国金融：纽交所将允许交易机构在阿里巴巴上市前进行软件测试

路透纽约7月1日 - 纽约证券交易所表示，将在阿里巴巴IPO-ALIB.N上市前进行软件测试，这反映出证券行业在近几年经历一系列技术问题后，开始关注风险控制。

纽约证交所周二在致交易商的一份报告中称，将允许各家机构在7月12日阿里巴巴正式挂牌前，进行交易软件测试。

阿里巴巴今年夏天的IPO，有望超过Facebook 于2012年5月IPO的150亿美元规模，成为美国历史上最大的科技企业上市案。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)