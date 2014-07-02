美国金融：纽交所将允许交易机构在阿里巴巴上市前进行软件测试

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透纽约7月1日 - 纽约证券交易所表示，将在阿里巴巴IPO-ALIB.N上市前进行软件测试，这反映出证券行业在近几年经历一系列技术问题后，开始关注风险控制。
纽约证交所周二在致交易商的一份报告中称，将允许各家机构在7月12日阿里巴巴正式挂牌前，进行交易软件测试。
阿里巴巴今年夏天的IPO，有望超过Facebook 于2012年5月IPO的150亿美元规模，成为美国历史上最大的科技企业上市案。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。