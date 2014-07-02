日本已公布经济指标--2014/7/2

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.6% r +0.1% r 8月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +2.8% +2.8% 7月24日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +3.4% +3.2% 7月24日 -- 工业生产(m/m) 5月 +0.5% p -2.8% r 7月14日 -- 失业率 5月 3.5% @ 3.6% @ 7月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 5月 逆差9,090 逆差8,089 7月23日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 5月 -8.0% -4.6% 7月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。