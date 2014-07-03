专栏节选：一战百周年的感想--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月3日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

刚过去的六月二十八日，是第一次世界大战的百年纪念日。当时人们以为，这场大战将终结所有的战争。

一次大战是奥匈帝国境内的塞尔维亚民族主义分子，为了寻求独立而暗杀皇储斐迪南大公所引起的。接下来的四年，全球陷入纷乱的局面，帝国垮台、现代民主国家取而代之、共产党革命推翻专制政权。

暗杀事件只是这场大战的扳机，但枱面下的真正原因，是世界权力的移转，而既有政治结构没有能力面对改变。

其中一项转移，是工业化后的资本家和劳工人数攀升，资本家们意识到，要拥有财富和权力，就必须掌握土地。

另外，在欧洲过时的君主制度和古老帝国中，德国成为工业化领导者。君主制度无法回应现代工业经济的需求和挑战，也无法保护帝国遍及全球的殖民地。

新兴的工业化德国采取激进手段，在通往殖民地的航道上攻击英国船舰，迫使英国将兵力由欧洲主战场抽离，分散至全球各地。尽管当时英国仍是海上强权，但德国却以品质优异的钢铁、枪炮和船舰胜出。

一战造成一千六百万人死亡，相当于全球人口的一．七％，而引爆这场毁灭性战争的最大原因，或许是「武力即权力」的陈腐观念。德国人企图在欧洲争取更大的发言权，但讽刺的是，如果德国专注于建立经济实力，而非建立一个新帝国，或许早就是欧洲最强的国家了。

德国发动两次世界大战（二战死了六千万人），被迫支付战败赔款，削弱了经济实力，甚至造成国家分裂，东德地区的经济发展也因而停滞了五十年。德国的军国主义加速解放了世界各地的殖民地，如亚洲、非洲和印度等。这些都阻碍了自己的长期发展。

很多人不知道，一战前的德国国会，拥有全球最大的社会主义政党；德国还发明了退休制度及劳动法，保护基层劳工阶级的权利和福利。然而在涉入战事二年间，德国转变为军事独裁国家；日本在二战期间的转变模式也很类似。原来，公民社会竟然是如此轻易地被野蛮所摧毁。

英国喜剧演员豆豆先生入行之初，曾参加电视剧《Blackadder》（黑爵士）的演出，他饰演一战期间的英国陆军上尉。该剧传达了多数民众的观点，即一次大战是由无能的政客和军事领导人所做出可怕、愚蠢的错误。剧中Blackadder上尉向部队发布上级命令，准备攻击壕沟中的德军时，说：「恭喜各位，我们受邀参加一场大屠杀！」

近年中国经济力量快速崛起，这些历史教训，或许能让北京的军事领导人有所启发。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。