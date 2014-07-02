更新版 1-香港金融：金管局18个月来首次向市场注入港元，因港元汇价转强

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
(新增金管局声明)
路透香港7月2日 - 据路透报价页面 显示，香港金管局周二至周三凌晨（纽约时间）多次向市场注资合共162.67亿港元，因港元汇价转强。这亦是金管局自2012年12月以来再度向银行体系注资。
在这一轮注资后，银行体系总结余在周四（3日）将增加至1,801.31亿港元。
本地时间9:59时，港元兑美元 报7.7508。
金管局周二晚间在一份声明中称，最近港元需求有所增加，部分反映企业的商业活动所需，包括因近期以港元合并收购活动和派息。
“我们会继续密切留意市场情况，并会按照货币发行局机制，维持港元稳定。”金管局并称，由于短期港元银行同业拆息接近零，因此银行体系总结余的进一步增加对银行同业拆息应不会有实质影响。
由于美国的货币环境持续宽松，港元利率继续维持在低位。隔夜及三个月香港银行同业拆息在今年首四个月分别维持于0.06厘及0.38厘附近水平。
港元存款总额4月时明显上升。金管局此前公布5月货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加10%，较4月增幅8.6%扩大。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。(完) (记者 梁慧仪/雷美珍；审校 张喜良)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。