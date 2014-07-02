更新版 1-香港金融：金管局18个月来首次向市场注入港元，因港元汇价转强

(新增金管局声明)

路透香港7月2日 - 据路透报价页面 显示，香港金管局周二至周三凌晨（纽约时间）多次向市场注资合共162.67亿港元，因港元汇价转强。这亦是金管局自2012年12月以来再度向银行体系注资。

在这一轮注资后，银行体系总结余在周四（3日）将增加至1,801.31亿港元。

本地时间9:59时，港元兑美元 报7.7508。

金管局周二晚间在一份声明中称，最近港元需求有所增加，部分反映企业的商业活动所需，包括因近期以港元合并收购活动和派息。

“我们会继续密切留意市场情况，并会按照货币发行局机制，维持港元稳定。”金管局并称，由于短期港元银行同业拆息接近零，因此银行体系总结余的进一步增加对银行同业拆息应不会有实质影响。

由于美国的货币环境持续宽松，港元利率继续维持在低位。隔夜及三个月香港银行同业拆息在今年首四个月分别维持于0.06厘及0.38厘附近水平。

港元存款总额4月时明显上升。金管局此前公布5月货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加10%，较4月增幅8.6%扩大。