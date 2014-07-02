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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 09:53 BJT

五矿期货：中国期指短线多头席位积极增仓

以下内容节选自7月2日的《期货日报》：

周二大盘横盘整理，期指主力合约收盘与前日几乎持平。IF1407合约基差全天高开低走，均值较前日回落。配合持仓变化情况来看，早盘获利多单出逃致基差走弱，急跌时尤为明显。午盘由于短空离场，基差低位企稳。

期指总持仓增加3256手至173840手，是近一周来平均水平。其中当月合约持仓仅略增1324手，而下季合约IF1409合约持仓也增加1004手至50741手。回顾过去数周的持仓变化，期指持仓水平较6月中旬时的历史高位出现了较明显的降幅。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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