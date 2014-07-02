全球能源：伊朗6月原油出口量较前月下降，但仍高于临时协议允许水平

路透伦敦7月1日 - 根据追踪油轮动态的消息人士，伊朗原油出口继5月大增后在6月减少，不过仍高于临时协议的允许水平。

这项临时协议由伊朗和六大国于去年11月签署，今年1月起生效。根据该协议，截至7月20日，伊朗出口量应为日均100万桶。

一位消息人士称，伊朗6月原油日出口量降至121万桶，5月时为133万桶。

“伊朗原油总出口量比前月水准减少了约10%，因中国和印度进口量下降。”该消息人士表示。

“伊朗6月出口到日本和土耳其的原油数量依然坚挺，而韩国的进口增加。”