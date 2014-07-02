全球能源：伊朗6月原油出口量较前月下降，但仍高于临时协议允许水平

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦7月1日 - 根据追踪油轮动态的消息人士，伊朗原油出口继5月大增后在6月减少，不过仍高于临时协议的允许水平。
这项临时协议由伊朗和六大国于去年11月签署，今年1月起生效。根据该协议，截至7月20日，伊朗出口量应为日均100万桶。
一位消息人士称，伊朗6月原油日出口量降至121万桶，5月时为133万桶。
“伊朗原油总出口量比前月水准减少了约10%，因中国和印度进口量下降。”该消息人士表示。
“伊朗6月出口到日本和土耳其的原油数量依然坚挺，而韩国的进口增加。”
另一位消息人士说，伊朗6月原油日出口较5月减少10万桶至接近120万桶。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
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路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。