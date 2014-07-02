招商期货：大连豆油将维持弱势，受供大于求格局压制

连豆油1501合约自6月中旬开始反弹，在触及7100元/吨之后大幅回落，昨日更是跳空低开，跌破前期低点。需求疲软，美豆走弱是拖累期价下跌的主要原因。展望后市，美豆利多相对有限，受供大于求的格局压制，豆油将维持弱势。

截至7月1日，国内港口大豆库存总量为704万吨，但较去年同期的504万吨增加200万吨。根据天下粮仓的调查，6月份国内各港口进口大豆预报到港总量636.23万吨，7月份大豆到港量最新预估640万吨，8月份和9月份的到港量有所降低，但也仍维持在400万—500万吨以上。由于前期大豆压榨率一直保持较高水平，国内豆油库存目前积累到125万吨以上。国内豆油供应充足。(完)