招商期货：大连豆油将维持弱势，受供大于求格局压制

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
以下内容节选自7月2日的《期货日报》：
连豆油1501合约自6月中旬开始反弹，在触及7100元/吨之后大幅回落，昨日更是跳空低开，跌破前期低点。需求疲软，美豆走弱是拖累期价下跌的主要原因。展望后市，美豆利多相对有限，受供大于求的格局压制，豆油将维持弱势。
截至7月1日，国内港口大豆库存总量为704万吨，但较去年同期的504万吨增加200万吨。根据天下粮仓的调查，6月份国内各港口进口大豆预报到港总量636.23万吨，7月份大豆到港量最新预估640万吨，8月份和9月份的到港量有所降低，但也仍维持在400万—500万吨以上。由于前期大豆压榨率一直保持较高水平，国内豆油库存目前积累到125万吨以上。国内豆油供应充足。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。