韩国金融：韩国政府和央行表示，对汇市单向交易感到关切

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透首尔7月2日 - 韩国政府和央行周三表示，对汇市单向交易感到关切。之前韩元兑美元在早盘升穿关键水准。
0148GMT，韩元兑美元 触及1,009.3韩元高位，为2008年7月31日以来最高。
韩国企划财政部和韩国央行发布的联合声明还表示，外汇部门官员在密切关注机构和离岸交易商异常的交易模式。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
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