韩国金融：韩国政府和央行表示，对汇市单向交易感到关切

路透首尔7月2日 - 韩国政府和央行周三表示，对汇市单向交易感到关切。之前韩元兑美元在早盘升穿关键水准。

韩国企划财政部和韩国央行发布的联合声明还表示，外汇部门官员在密切关注机构和离岸交易商异常的交易模式。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)