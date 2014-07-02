更新版 1-美国个股：摩根大通CEO迪蒙确诊患有喉癌，将很快开始治疗

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路透纽约7月1日 - 摩根大通 首席执行官(CEO)迪蒙表示，他已经被确诊患有喉癌但疾病有希望治愈，并计划继续积极参与公司业务，管理这家美国最大的银行。

在周二致员工和股东的备忘录中，现年58岁的迪蒙表示，癌症还处于早期并未扩散。

他将接受放射及化学疗法，疗程预计持续大约八周。

一位消息人士称，迪蒙大约两周前感觉身体不适，前往就医时发现患有癌症。迪蒙上周接受了各种检查，见了许多医生。迪蒙从不吸烟。

该消息人士补充说，摩根大通已准备了短期、中期和长期继任方案。

治疗方案仍在确定之中，在此期间迪蒙将避免出外旅行。他原本预计周二晚些时候前往欧洲，计划会见希腊和意大利总理，还将访问西班牙、英国和德国。但这些计划已经取消。(完)