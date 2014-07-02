更新版 1-美国个股：摩根大通CEO迪蒙确诊患有喉癌，将很快开始治疗

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
(新增细节)
路透纽约7月1日 - 摩根大通 首席执行官(CEO)迪蒙表示，他已经被确诊患有喉癌但疾病有希望治愈，并计划继续积极参与公司业务，管理这家美国最大的银行。
在周二致员工和股东的备忘录中，现年58岁的迪蒙表示，癌症还处于早期并未扩散。
他将接受放射及化学疗法，疗程预计持续大约八周。
一位消息人士称，迪蒙大约两周前感觉身体不适，前往就医时发现患有癌症。迪蒙上周接受了各种检查，见了许多医生。迪蒙从不吸烟。
该消息人士补充说，摩根大通已准备了短期、中期和长期继任方案。
治疗方案仍在确定之中，在此期间迪蒙将避免出外旅行。他原本预计周二晚些时候前往欧洲，计划会见希腊和意大利总理，还将访问西班牙、英国和德国。但这些计划已经取消。(完)
(编译 王兴亚；审校 屈桂娟)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
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