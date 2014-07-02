新湖期货：沪锌7月料高位振荡，现货供应略紧张局面仍将延续

以下内容节选自7月2日的《期货日报》：

稳增长政策持续发力，定向降准范围扩大，6月制造业PMI回升至50的荣枯线以上，宏观经济环境呈现向好的态势。此外，投资者热炒锌市短缺，并推升锌价拉涨，伦锌6月上摸至2198美元/吨，为近15个月的高点，目前于2160—2190美元/吨区间高位振荡。国内方面，沪锌主力跟涨伦锌，但整体走势依然偏弱，月初比价短暂向上修补后随即回落，外强内弱的格局难改，沪锌6月迄今涨幅3.8%。

国内因3月、4月的提前检修令6月、7月的计划检修幅度不如往年，精炼锌生产的季节性下滑并不如往年明显，伴随着传统消费淡季的到来，后期精炼锌很难出现4月、5月明显的供应不足的情况，即锌市供应处于改善趋势之中，但进口锌的缺口仍存，令现货市场精炼锌供应整体仍显紧张。(完)

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