新湖期货：沪锌7月料高位振荡，现货供应略紧张局面仍将延续

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
以下内容节选自7月2日的《期货日报》：
稳增长政策持续发力，定向降准范围扩大，6月制造业PMI回升至50的荣枯线以上，宏观经济环境呈现向好的态势。此外，投资者热炒锌市短缺，并推升锌价拉涨，伦锌6月上摸至2198美元/吨，为近15个月的高点，目前于2160—2190美元/吨区间高位振荡。国内方面，沪锌主力跟涨伦锌，但整体走势依然偏弱，月初比价短暂向上修补后随即回落，外强内弱的格局难改，沪锌6月迄今涨幅3.8%。
国内因3月、4月的提前检修令6月、7月的计划检修幅度不如往年，精炼锌生产的季节性下滑并不如往年明显，伴随着传统消费淡季的到来，后期精炼锌很难出现4月、5月明显的供应不足的情况，即锌市供应处于改善趋势之中，但进口锌的缺口仍存，令现货市场精炼锌供应整体仍显紧张。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。