《焦点》三星集团重组带来赚钱良机，投行无不使出浑身解数极力争取

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
银行未来两年内估计能赚到的1亿美元中，不包括提供外币或对冲等辅助业务，如果包含进来的话，金额还会更高。
“三星的做事风格是‘我们不会吝惜费用，我们要的是确保工作妥善完成’”一位参与上市安排的韩国银行家说。
三星发言人在电子邮件声明中称，集团不会就咨询费，或是附属企业挑选银行的程序细节置评。
**打动三星高层**
数位银行家表示，向三星毛遂自荐的银行必须先完成布置下来的交易任务，以此打动以三星附属企业管理层为首的委员会。他们还必须讨得三星继承人李在熔(Jay Y Lee)的欢心，李在熔负责监督集团重组，并且非常重视爱宝乐园(Everland)IPO等重要交易。
消息人士称，负责三星SDS首次公开发行(IPO)的银行，并不在爱宝乐园IPO的最后入选名单内，因为SDS管理层不希望这些银行家的精力被分散。
不出所料的是，韩国本地银行过去四年间也一直在争取从中分羹，三星集团自家的证券公司就赚得了总佣金的16%。
据Freeman Consulting和汤森路透数据，高盛 估计赚得1,910万美元佣金，在外资银行中居第一位，占三星集团自2010年以来已支付总佣金的11%。
其它为三星服务的外资银行还包括花旗集团和摩根大通。花旗在约67个国家为三星提供现金管理和外汇服务。
“在如何处理银行关系方面，三星是韩国的典范，不偏袒任何一家公司，让大家都赚得到钱，但在执行质量方面却精益求精，”一家外资行在韩国的高层说。(完)
(编译 白云/李春喜; 审校 龚芳)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
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