《焦点》三星集团重组带来赚钱良机，投行无不使出浑身解数极力争取

银行未来两年内估计能赚到的1亿美元中，不包括提供外币或对冲等辅助业务，如果包含进来的话，金额还会更高。

“三星的做事风格是‘我们不会吝惜费用，我们要的是确保工作妥善完成’”一位参与上市安排的韩国银行家说。

三星发言人在电子邮件声明中称，集团不会就咨询费，或是附属企业挑选银行的程序细节置评。

**打动三星高层**

数位银行家表示，向三星毛遂自荐的银行必须先完成布置下来的交易任务，以此打动以三星附属企业管理层为首的委员会。他们还必须讨得三星继承人李在熔(Jay Y Lee)的欢心，李在熔负责监督集团重组，并且非常重视爱宝乐园(Everland)IPO等重要交易。

消息人士称，负责三星SDS首次公开发行(IPO)的银行，并不在爱宝乐园IPO的最后入选名单内，因为SDS管理层不希望这些银行家的精力被分散。

不出所料的是，韩国本地银行过去四年间也一直在争取从中分羹，三星集团自家的证券公司就赚得了总佣金的16%。

据Freeman Consulting和汤森路透数据，高盛 估计赚得1,910万美元佣金，在外资银行中居第一位，占三星集团自2010年以来已支付总佣金的11%。

其它为三星服务的外资银行还包括花旗集团和摩根大通。花旗在约67个国家为三星提供现金管理和外汇服务。

“在如何处理银行关系方面，三星是韩国的典范，不偏袒任何一家公司，让大家都赚得到钱，但在执行质量方面却精益求精，”一家外资行在韩国的高层说。(完)