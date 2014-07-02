欧洲个股：法国巴黎银行要求获准继续管理退休基金资产--美国官员

路透波士顿7月1日 - 美国联邦官员周二表示，法国巴黎银行 寻求核准持续管理美国退休基金资产；该行上日对刑事指控认罪。

当局一发言人士Michael Trupo表示，法国巴黎银行周一向美国劳工部提出上述要求。根据当局的法令，除非法外开恩，否则该行可能因认罪而失去“合格专业资产管理者”的资格，而无法管理退休基金资产。

法国巴黎银行同意支付近90亿美元了结违反美国制裁法令的官司。该行遭控违反了美国制裁法令，助长了苏丹和其他国家的恐怖分子和践踏人权者的活动 。

今年稍早，瑞士信贷 就协助美国民众避税而向美国司法部认罪。

和法国巴黎银行一样，瑞士信贷亦寻求劳工部法外开恩。Trupo透过电子邮件表示，“我们逐案审查请求豁免的要求，我对何时作出决定并无腹案。”(完) (编译 龚芳; 审校 于春红)