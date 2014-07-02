台湾债市：五年券殖利率继续走高，因台股跃过9,500点

路透台北7月2日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周三早盘走高，因台股 表现抢眼跃过9,500点，且昨晚美债殖利率上扬，令债市持续承压。

五年公债连续图 殖利率续创五年半盘中高位，前高在2009年1月7日的1.4090%。空方猛攻筹码居于劣势的103/10，也造成同年期券103/9 停损卖压出笼，短线难见止稳迹象。

交易商表示，1.20%以往是五年券殖利率的天险，这次却因筹码因素遭到突破，若是连续三个交易日站稳，债市将形成新形势，恐怕是长期走空的开始，殖利率曲线将进一步趋平。

“股多债空的走势相当明显，五年券殖利率频创新高是警讯。”一位证券商交易员说。

另一大型银行交易主管则称，近期债市空方耳语不断，包括担忧邮局续卖五年冷券、金管会将禁止保险业债券等投资重分类等等，且因邮局仅负责把关10年券，让还有标售压力的五年券成为空方标靶，殖利率何时止稳，没有人可以知道。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6 ： 1.61-1.64%

• 五年公债103/10 ：1.22-1.26%

本地时间09:59时最新报价：

• 103/6殖利率弹0.90基点报1.6150%。

• 103/10发行前交易殖利率弹2.5基点报1.2400%。

• 台股大盘加权股价指数涨0.84%报9,521.4点。

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