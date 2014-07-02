台湾债市：五年券殖利率继续走高，因台股跃过9,500点

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透台北7月2日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周三早盘走高，因台股 表现抢眼跃过9,500点，且昨晚美债殖利率上扬，令债市持续承压。
五年公债连续图 殖利率续创五年半盘中高位，前高在2009年1月7日的1.4090%。空方猛攻筹码居于劣势的103/10，也造成同年期券103/9 停损卖压出笼，短线难见止稳迹象。
交易商表示，1.20%以往是五年券殖利率的天险，这次却因筹码因素遭到突破，若是连续三个交易日站稳，债市将形成新形势，恐怕是长期走空的开始，殖利率曲线将进一步趋平。
“股多债空的走势相当明显，五年券殖利率频创新高是警讯。”一位证券商交易员说。
另一大型银行交易主管则称，近期债市空方耳语不断，包括担忧邮局续卖五年冷券、金管会将禁止保险业债券等投资重分类等等，且因邮局仅负责把关10年券，让还有标售压力的五年券成为空方标靶，殖利率何时止稳，没有人可以知道。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6 ： 1.61-1.64%
• 五年公债103/10 ：1.22-1.26%
本地时间09:59时最新报价：
• 103/6殖利率弹0.90基点报1.6150%。
• 103/10发行前交易殖利率弹2.5基点报1.2400%。
• 台股大盘加权股价指数涨0.84%报9,521.4点。
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--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
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