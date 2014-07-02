中国债市动态：情绪回稳现券和IRS小幅震荡，七年新发国债结果略优预期

路透上海7月2日 - 中国银行间债市现券收益率经过上日大涨后，周三早盘升幅明显收窄。机构情绪回稳，政策性金融债等收益率和利率互换转为小幅震荡。另外，上午招标的七年期国债，利率略低于预期，为一级市场扳回一局。

交易员并表示，虽然现券渐趋稳，但市场信心尚未完全修复。在等待更多经济数据公布过程中，对后市看法偏谨慎者仍居多。

北京一银行交易员称，与上日相比，今日现券走势明显改善，部分金融债收益率仅小涨约2个基点。“抛盘不多了，买盘也开始有了(一些)热情。”

财政部稍早招标发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标利率为4.02%，稍低于此前4.05%的市场预测均值。 而上日国开行招标的3/5/7/10年四期债，结果均高于预期，其中10年期品种更以收益率投标上限定位才免于流标。

至于后市，上海一银行交易员认为，与上日国开债相比，今日国债结果稍好，但并不足以马上改变市场的谨慎预期。

剩余期限近七年的固息国债140006券最新报价 为4.0700%/4.0050%，上日尾盘为4.0500%/3.9400%。

利率互换市场上，受七天期回购利率大幅下挫带动，部分期限成交小降1-2个bp。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 周三续跌，早盘收报93.868元人民币，较上日结算价下跌0.118元，或0.13%。

银行间市场资金面今日整体趋松，主要回购加权利率 中，已连续多日攀升的七天品种转为大跌，幅度逾50bp。交易人士称，对下周初可能因存款准备金补缴带来的扰动，机构已有所准备，所以平稳度过问题应不大。