中国债市动态：情绪回稳现券和IRS小幅震荡，七年新发国债结果略优预期

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透上海7月2日 - 中国银行间债市现券收益率经过上日大涨后，周三早盘升幅明显收窄。机构情绪回稳，政策性金融债等收益率和利率互换转为小幅震荡。另外，上午招标的七年期国债，利率略低于预期，为一级市场扳回一局。
交易员并表示，虽然现券渐趋稳，但市场信心尚未完全修复。在等待更多经济数据公布过程中，对后市看法偏谨慎者仍居多。
北京一银行交易员称，与上日相比，今日现券走势明显改善，部分金融债收益率仅小涨约2个基点。“抛盘不多了，买盘也开始有了(一些)热情。”
财政部稍早招标发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标利率为4.02%，稍低于此前4.05%的市场预测均值。 而上日国开行招标的3/5/7/10年四期债，结果均高于预期，其中10年期品种更以收益率投标上限定位才免于流标。
至于后市，上海一银行交易员认为，与上日国开债相比，今日国债结果稍好，但并不足以马上改变市场的谨慎预期。
剩余期限近七年的固息国债140006券最新报价 为4.0700%/4.0050%，上日尾盘为4.0500%/3.9400%。
利率互换市场上，受七天期回购利率大幅下挫带动，部分期限成交小降1-2个bp。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 周三续跌，早盘收报93.868元人民币，较上日结算价下跌0.118元，或0.13%。
银行间市场资金面今日整体趋松，主要回购加权利率 中，已连续多日攀升的七天品种转为大跌，幅度逾50bp。交易人士称，对下周初可能因存款准备金补缴带来的扰动，机构已有所准备，所以平稳度过问题应不大。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为51.0，与路透调查预估中值一致，为连续第四个月上升，并创六个月高点。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。