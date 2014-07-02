台湾股市：急涨后遽吐升幅，终场放量微收高后市看法分歧

路透台北7月2日 - 台湾股市周三盘中上冲下洗，最后以小红拉高作收。台股盘中强劲急涨再创波段高位，但拉高后杀盘震天，几回吐所有升幅，终场却又回涨保住红K棒。分析师认为盘中讯号分歧，后市仍须观察外资动态及走势。

台湾加权股价指数 收高0.46%或43.04点，至9,484.96点，续创六年八个月高位，收盘前高为2007年11月1日的9,598.23点。今日成交值 为1,508.48亿台币，上交易日修正后为1,154.73亿。

台股盘中一度大涨1.11%至9,547.05点，亦再创六年八个月盘中高位，前高为2007年11月1日的9,785.75点。今日成交量则为两年四个月来最大量，前次大量为2012年2月29日的1,562.76亿台币。

国泰证期顾问处协理简伯仪指出，上日外资在期货的净多单减少3,000-4,000口至一万出头，配合今日现货市场急涨后拉回，似有外资拉现货出期货的现象。他认为今日外资在期货的多单如果遽减，将是盘势逆转的重要指标，后市不容乐观。

“从正乖离来看是很不好的，在这边没有必要看得太多。”他说。

简伯仪亦指出，台积电 等权值股虽然表现不弱，但中小型个股表现疲弱；后续要看权值股的表现，以及是否有换手的力道承接，否则台股将陷入拉回整理，暂时先看五日线位置约9,400点附近是否寻得支撑。

兆丰投顾则指出，台股盘中虽大幅震荡，尾盘最终仍收红，应仍属盘坚格局，短线中小型股在9,500点附近遇获利了结的沉重卖压，但外资青睐的权值股仍表现不弱。

电子类指数 今日终场大涨1.01%，台积电收高3.52%报132.5台币。