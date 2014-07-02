台湾股市：急涨后遽吐升幅，终场放量微收高后市看法分歧

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透台北7月2日 - 台湾股市周三盘中上冲下洗，最后以小红拉高作收。台股盘中强劲急涨再创波段高位，但拉高后杀盘震天，几回吐所有升幅，终场却又回涨保住红K棒。分析师认为盘中讯号分歧，后市仍须观察外资动态及走势。
台湾加权股价指数 收高0.46%或43.04点，至9,484.96点，续创六年八个月高位，收盘前高为2007年11月1日的9,598.23点。今日成交值 为1,508.48亿台币，上交易日修正后为1,154.73亿。
台股盘中一度大涨1.11%至9,547.05点，亦再创六年八个月盘中高位，前高为2007年11月1日的9,785.75点。今日成交量则为两年四个月来最大量，前次大量为2012年2月29日的1,562.76亿台币。
国泰证期顾问处协理简伯仪指出，上日外资在期货的净多单减少3,000-4,000口至一万出头，配合今日现货市场急涨后拉回，似有外资拉现货出期货的现象。他认为今日外资在期货的多单如果遽减，将是盘势逆转的重要指标，后市不容乐观。
“从正乖离来看是很不好的，在这边没有必要看得太多。”他说。
简伯仪亦指出，台积电 等权值股虽然表现不弱，但中小型个股表现疲弱；后续要看权值股的表现，以及是否有换手的力道承接，否则台股将陷入拉回整理，暂时先看五日线位置约9,400点附近是否寻得支撑。
兆丰投顾则指出，台股盘中虽大幅震荡，尾盘最终仍收红，应仍属盘坚格局，短线中小型股在9,500点附近遇获利了结的沉重卖压，但外资青睐的权值股仍表现不弱。
电子类指数 今日终场大涨1.01%，台积电收高3.52%报132.5台币。
亚洲股市周三齐涨，本地时间13:47时，MSCI亚太除日本明晟指数 升0.87%，香港恒生指数 涨幅居前，上涨1.02%。(完)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26