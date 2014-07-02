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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 10:29 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆自96.44回落，受疲软澳洲贸易数据打击

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* 澳洲贸易数据疲弱，澳元全面下跌

* 澳元/日圆自上日高点96.49及今日稍早的96.44下滑，来到96.10

* 上日高点为4月4日触及96.50以来最高

* 尽管回落，日本投资人仍可能逢低做多，进行利差交易

* 位于95.82的一目均衡转换线给予部分技术面支撑，位于95.06的一目均衡基准线料给予更大支撑(完)

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