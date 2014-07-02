《汇市简讯》澳元/日圆自96.44回落，受疲软澳洲贸易数据打击

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
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* 澳洲贸易数据疲弱，澳元全面下跌
* 澳元/日圆自上日高点96.49及今日稍早的96.44下滑，来到96.10
* 上日高点为4月4日触及96.50以来最高
* 尽管回落，日本投资人仍可能逢低做多，进行利差交易
* 位于95.82的一目均衡转换线给予部分技术面支撑，位于95.06的一目均衡基准线料给予更大支撑(完)
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--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。