台湾汇市：台币量缩收升至近七个月高位，特定美元买盘限制升势

* 台币随韩元升势微幅走高 * 特定美元借款汇出平抑台币升势 * 明日实质交易区间估在29.830-29.870 路透台北7月2日 - 台币兑美元 周三微幅收升至近七个月高位。与台 币具比价效应的韩元 持续走高，带动台币稳中和缓偏升，但特定美元买盘平抑了 台币升势，预料本周其他交易日台币仍在区间内略略偏升游走。 汇银人士指出，台币今日成交量急遽下滑，交易盘因近来台币波动不大而退场观望。加 上虽然部分出口商及外资汇入仍给予台币一定支撑，但近期市场传出大型企业的美元借款透 过保管行有序汇出，预料短线将有效抵销台币的升值力道，让短线波动度不会太大。 〞外资在台股还不到收割的时候，台币缓升的格局没有被破坏。〞一位本地银行交易员 说。 台币收盘位29.905是今年新高，也是近七个月的收盘高点，前高在去年12月18日收报 2 9.745。 另名外资交易员亦指出，今日汇市成交量低迷，外资汇入汇出均不明显，汇市是否有暑 假清淡交投的效应，并与台股脱勾可以再观察。 他们指出，虽然外资在台股持续买超，但因此前汇入已多，新钱汇入的力道渐次萎缩， 因而台股涨势难和台币升势高度相关。加上短线美元实质需求的买盘仍有序进场，预估台币 本周余日将在29.800-29.900间徘徊，明日先看29.830-29.870窄幅交投。 台币今日主交易区间在29.851-29.867，上日交易区间主要在29.840-29.896。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点仍在平价附 近游走，显示市场对后市预期并不明显。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29 .850/29.860左右，上日纽约盘收在29.860。 台湾股市周三盘中上冲下洗，最后以小红拉高作收。外资及陆资在台股买超79.47亿台 币，连续八个交易日买超共计394.4亿台币。 新兴汇市部分，韩元触及六年高位，尽管受到当局干预；全球经济数据喜人提振风险偏 好，多数新兴亚洲货币上涨，不过人民币走软限制该地区货币涨幅。 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/02(三)：美国6月ADP就业报告、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国5月工厂订单和 耐久财订单、美联储主席叶伦在IMF主办的活动上发表演讲； 7/03(四)：中国6月官方非制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月服务业PMI、欧元区 5月零售销售、美国6月非农就业、美国和加拿大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PMI 终值、美国6月ISM非制造业指数、欧洲央行管委会召开会议，之后宣布利率并召开记者会、 欧洲央行总裁德拉吉发表讲话； 7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。 环球主要新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.905 29.935 29.842-29.935 29.935 4.70 6.94 元太外汇经纪公司 29.903 29.930 29.848-29.930 29.930 2.61 3.30 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.005 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.145/-0.115 -0.135/-0.110 (完)