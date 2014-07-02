香港个股：中州证券称考虑在适当时间再向中国证监会申请发行A股

路透香港7月2日 - 中国中型券商中州证券（中原证券） 称，其A股发行申请因未能赶及6月底限期前完成而被终止，但公司将继续A股发售计划，并考虑在适当时间再向中国证监会提出申请。

中州证券周二晚间在联交所一份声明中称，其A股发售申请已于2012年9月提交并获证监会受理。根据证监会于2014年5月30日颁布的指导精神，除非于2014年6月30日前符合上市文件预披露规定，否则所有A股发售申请人作出的申请将予终止，而公司已于7月1日接获中证监的终止通知。

“截止目前，本公司在竞争力和成长性指标方面仍然符合中国证监会对证券公司首次公开发行股票并上市的审慎性监管要求。”公司并称，“本公司将继续A股发售计划，并考虑在适当时间向中国证监会重新提交A股发行申请。”

中州证券在国内称为中原证券，为2002年于河南省成立的股份有限公司，在香港由于已有一间同名注册的公司，故在港以“中州证券”名义开展业务。

该公司于6月25日在联交所挂牌上市，是次发售H股股份集资15亿港元。

香港时间10:30，该股跌1.3%，报2.27港元，低于招股价2.51港元。（完）

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