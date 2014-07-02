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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 10:43 BJT

金鹏期货：大连豆粕后市易跌难涨，美豆库存播种双增构成利空

以下内容节选自7月2日的《期货日报》：

本周一晚，美国农业部公布了农作物季度库存和今年播种面积报告。由于公布的数据明显大于市场预期，外盘豆类大幅下跌，国内远月豆粕、菜粕期货应声跌停。从后市看，美豆库存、面积双增加的利空短期将继续左右盘面，豆粕易跌难涨。

目前巴西和阿根廷大豆基本收割完毕，产量符合预期。现阶段是南美大豆集中上市期，中国的大豆采购重心南移。物美价廉的南美大豆拉低了我国大豆进口成本，港口大豆库存也不断走高。相比之下，豆粕需求持续不振，豆粕现货价只是在油厂的挺价策略下被动跟涨外盘。失去外盘撑腰，豆粕高价难以为继。从技术上看，外盘豆类终于在消息的刺激下长阴跌破颈线，熊市特征明显。后期可积极关注美豆生长期的天气变化，谨慎逢高做空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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