宝城期货：大连焦炭期价恐延续跌势，受钢市悲观预期拖累

以下内容节选自7月2日的《期货日报》：

受益于经济数据改善和年中资金面宽松，前期黑色产业链期货品种有所冲高。然而，只有钢厂采取实质性的减产措施，才能使得钢价迎来曙光。而焦炭期价受到钢市悲观预期的拖累，弱势格局恐难改变。

目前，一方面钢厂盈利好转，开工率提升，增加原料焦炭的采购；另一方面焦炭经过长时间下跌，现货企业挺价意愿增强，现货价格得到支撑。由于钢价弱势运行，同时，大中型钢厂的焦炭库存可用天数保持平稳，短期对焦炭的补库需求有限，焦化企业和钢厂之间的价格博弈或日趋激烈。(完)

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