宝城期货：大连焦炭期价恐延续跌势，受钢市悲观预期拖累

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
以下内容节选自7月2日的《期货日报》：
受益于经济数据改善和年中资金面宽松，前期黑色产业链期货品种有所冲高。然而，只有钢厂采取实质性的减产措施，才能使得钢价迎来曙光。而焦炭期价受到钢市悲观预期的拖累，弱势格局恐难改变。
目前，一方面钢厂盈利好转，开工率提升，增加原料焦炭的采购；另一方面焦炭经过长时间下跌，现货企业挺价意愿增强，现货价格得到支撑。由于钢价弱势运行，同时，大中型钢厂的焦炭库存可用天数保持平稳，短期对焦炭的补库需求有限，焦化企业和钢厂之间的价格博弈或日趋激烈。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。