中国货币市场：七天回购转为大跌，资金整体趋松月初缴准料平稳度过

路透北京7月2日 - 中国银行间市场周三资金面整体趋松，主要回购加权利率 中，已连续多日攀升的七天品种转为大跌，幅度逾50个基点(bp)。交易人士称，对下周初可能因存款准备金补缴带来的扰动，机构已有所准备，所以预期平稳度过问题应不大。

“整体偏宽松吧，需求更多集中在隔夜、七天这样的短端，”北京一大型银行交易员表示，“今天七天价格虽然比昨天下来了，但个人觉得不代表太大意义，受缴准影响七天波动加大也正常。”

他并指出，虽然本月初缴准预期将被抽走一定量资金，但机构已有积极准备，预期到时能够顺利度过。

上海一银行交易员指出，今日七天和14天品种价格均回落，且两者利差缩窄至不足10个bp，且从当前成交量对比七天明显高于后者，或说明机构融入时更多考虑“能扛过缴准就行”，对中期资金预期暂稳定。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，所以月初一般补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。不过7月5日因恰逢周六休息日，故将推迟至7日进行。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0287 3.0249 +0.38

七天 3.9056 4.4536 -54.80

14天 3.9740 4.6861 -71.21

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5500 2.8700 +68.00

七天 4.0000 3.6950 +30.50

14天 4.0300 4.0100 +2.00

回购定盘利率 其中:隔夜 3.0500 3.0600 -1.00

七天 3.9400 4.4400 -50.00

14天 3.9600 4.6900 -73.00

Shibor

其中:隔夜 3.0200 3.0170 +0.30

七天 3.9270 4.4210 -49.40

三个月 4.7500 4.7499 +0.01