韩国个股：LG化学签署谅解备忘录，将在中国建设电动车电池厂

路透首尔7月2日 - 韩国LG化学 周三表示，已经签署了谅解备忘录，2015年将在中国建成一家电动车电池工厂。此举是在押注全球最大汽车市场中国的需求将增加。

LG化学称，这家设在南京的工厂将于9月破土动工，将满足上汽集团 等中国汽车制造商和通用汽车 等全球性企业的需求。

这家工厂将耗资数亿美元，2020年综合营收将达到1兆(万亿)韩元(合9.899亿美元)。

各家汽车厂商纷纷在中国推出新型电动车。中国政府计划2015年有50万辆电动车上路，2020年达到500万辆。

LG化学目前在南京有一家工厂，专门为智能手机和其他移动设备生产小型电池及显示器。

该公司还在韩国和美国拥有电动车电池工厂。(完)