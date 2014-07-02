韩国个股：LG化学签署谅解备忘录，将在中国建设电动车电池厂

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透首尔7月2日 - 韩国LG化学 周三表示，已经签署了谅解备忘录，2015年将在中国建成一家电动车电池工厂。此举是在押注全球最大汽车市场中国的需求将增加。
LG化学称，这家设在南京的工厂将于9月破土动工，将满足上汽集团 等中国汽车制造商和通用汽车 等全球性企业的需求。
这家工厂将耗资数亿美元，2020年综合营收将达到1兆(万亿)韩元(合9.899亿美元)。
各家汽车厂商纷纷在中国推出新型电动车。中国政府计划2015年有50万辆电动车上路，2020年达到500万辆。
LG化学目前在南京有一家工厂，专门为智能手机和其他移动设备生产小型电池及显示器。
该公司还在韩国和美国拥有电动车电池工厂。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
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路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。