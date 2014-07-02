台湾新债：法国兴业银行20年期美元零息债IRR以4.5%定价

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透台北7月2日 - 承销商永丰金证券周三表示，法国第二大银行--法国兴业银行 20年期美元零息债券以IRR(内部报酬率，Internal Rate of Return)4.5%定价，发行总金额3.55亿美元。加计该银行此前定价的20年期固定息4.1%美元债2.5亿，两档共发行6.05亿美元。
这两档美元债为法兴首度至台湾发行国际债券，也是台湾睽违五个月后再有美元债发行，将于7月8日在柜买中心挂牌。固定利率债由永丰金证券担任主办券商，零息债券则由永丰金证券及玉山银行共同主办。前次美元债由渣打国际商银在1月底发行。
法国兴业银行的信用评等为标普A、穆迪A2及惠誉A。
法兴此次发行的零息债券，在台湾较为罕见，发行人每年无须支付利息，可降低付息的资金成本。对投资人而言，零息债的隐含利息滚入名目本金复利计算，到期一次还本付息，亦可降低长期投资人的利息的再投资风险。
路透此前即引用消息人士指出，法兴将在台湾发行的20年期美元债利率以4.1%定价，规模为2.5亿美元。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。