台湾新债：法国兴业银行20年期美元零息债IRR以4.5%定价

路透台北7月2日 - 承销商永丰金证券周三表示，法国第二大银行--法国兴业银行 20年期美元零息债券以IRR(内部报酬率，Internal Rate of Return)4.5%定价，发行总金额3.55亿美元。加计该银行此前定价的20年期固定息4.1%美元债2.5亿，两档共发行6.05亿美元。

这两档美元债为法兴首度至台湾发行国际债券，也是台湾睽违五个月后再有美元债发行，将于7月8日在柜买中心挂牌。固定利率债由永丰金证券担任主办券商，零息债券则由永丰金证券及玉山银行共同主办。前次美元债由渣打国际商银在1月底发行。

法国兴业银行的信用评等为标普A、穆迪A2及惠誉A。

法兴此次发行的零息债券，在台湾较为罕见，发行人每年无须支付利息，可降低付息的资金成本。对投资人而言，零息债的隐含利息滚入名目本金复利计算，到期一次还本付息，亦可降低长期投资人的利息的再投资风险。