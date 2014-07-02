日本债市：指标日债微跌，周四将进行10年券标售

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透东京7月2日 - 日本指标公债价格周三小跌，而超长债价格持稳；周四将进行10年期公债发售。
日债开盘走软，因隔夜美债下跌和美股上涨；但20年至30年期日债收复大部分稍早跌幅。几家地区性银行沽出剩余期限约六年的10年期日债，而其他投资者在0.56%的收益率逢低买入当期10年期日债。周四将进行2.4万亿(兆)日圆(236.2亿美元)的10年期日债月度标售。
日本央行周三未按资产购买计划购入日债。10年期日债扩大跌幅，因央行暂未入市。
市场人士预计央行将在周五购入日债，因央行通常不会在财务省标售日购债。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.065%
五年期公债 0.165% +0.5 0.160%
10年期公债 0.560% +1.0 0.550%
20年期公债 1.420% +0.0 1.420%
30年期公债 1.670% +0.0 1.670%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.66 -0.04 145.70
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。