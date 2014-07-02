日本债市：指标日债微跌，周四将进行10年券标售

日债开盘走软，因隔夜美债下跌和美股上涨；但20年至30年期日债收复大部分稍早跌幅。几家地区性银行沽出剩余期限约六年的10年期日债，而其他投资者在0.56%的收益率逢低买入当期10年期日债。周四将进行2.4万亿(兆)日圆(236.2亿美元)的10年期日债月度标售。