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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 11:08 BJT

日本债市：指标日债微跌，周四将进行10年券标售

路透东京7月2日 - 日本指标公债价格周三小跌，而超长债价格持稳；周四将进行10年期公债发售。

日债开盘走软，因隔夜美债下跌和美股上涨；但20年至30年期日债收复大部分稍早跌幅。几家地区性银行沽出剩余期限约六年的10年期日债，而其他投资者在0.56%的收益率逢低买入当期10年期日债。周四将进行2.4万亿(兆)日圆(236.2亿美元)的10年期日债月度标售。

日本央行周三未按资产购买计划购入日债。10年期日债扩大跌幅，因央行暂未入市。

市场人士预计央行将在周五购入日债，因央行通常不会在财务省标售日购债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.065%

五年期公债 0.165% +0.5 0.160%

10年期公债 0.560% +1.0 0.550%

20年期公债 1.420% +0.0 1.420%

30年期公债 1.670% +0.0 1.670%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.66 -0.04 145.70

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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