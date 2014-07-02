美国个股：推特任命前高盛高管Noto为公司CFO，望与华尔街更好沟通

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透7月1日 - 推特(Twitter) 已经任命前高盛知名高管Anthony Noto担任公司的首席财务官(CFO)。Noto牵头负责了推特去年11月的成功上市。
推特在宣布了最新高层管理人员变动后，股价最高跳涨4.8%。前首席财务官Mike Gupta周二被任命为推特的高级副总裁，主管战略投资事务。
在过去两个季度里，推特的用户和使用量增长低迷，导致股价在六个月里几乎跌去一半。
一位熟悉内情的消息人士称，推特希望通过任命Noto为首席财务官，能更好的与华尔街进行沟通，解释公司的商业机会。该人士称，“Anthony对华尔街的喜好十分熟悉。”
推特在提交的文件中指出，Noto将获得25万美元的年薪以及150万股的一次性限制股股权。按照推特周一收盘价，这些股权价值6,150万美元。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
=============================今日重要政经日程==========================