中国新股：证监会已受理且预披露首发企业637家，今年终止审查129家

路透北京7月2日 - 中国证监会周二晚间公布首发在审企业情况，截至7月1日，已受理且预先披露首发企业共637家，含已过会企业40家，未过会企业597家；在未过会企业中，属于正常审核状态企业八家，中止审查企业589家。截至目前，本年度首发终止审查企业129家。

证监会新闻稿显示，未过会的597家企业中，568家企业因财务资料过有效期目前暂时中止审查，待发行人补报财务资料后按程序恢复排队审核；11家因中介机构及相关签字人员发生变更等目前暂时中止审查，待中介机构及相关签字人员变更完成后按程序恢复排队审核。

此外，还有10家企业因中介机构存在被证监会立案调查等执业行为受限的状况而中止审查，此类企业是否恢复审查取决于其中介机构执业行为受限的状况何时解除。

​截至目前，本年度首发终止审查企业129家，其中主动撤回企业97家，32家首发企业未按相关规则要求报送预先披露材料，且申请文件中的财务资料超过有效期达三个月，被终止审查。

此前证监会发言人表示，从7月1日开始，受理待审企业和预披露企业的数量将会一致。对于6月底前未完成预先披露的企业，由于其申请文件中的财务资料已过有效期且逾期达三个月将终止审查。