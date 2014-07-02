韩国汇市：韩元早盘触及六年高点，但官方表态限制涨幅

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透首尔7月2日 - 韩元 周三早盘小涨，一度触及六年高点，因中国和美国的制造业数据向好，引发对全球经济的乐观情绪，也助长风险人气。
但韩元涨幅削减，因国内当局很快对韩元单向升值表示担忧。此前在0149GMT，韩元/美元达到盘中高点1,009.3，为2008年7月31日以来高点。
韩国企划财政部和韩国央行发布的联合声明表示，外汇部门官员在密切关注机构和离岸交易商异常的交易模式。
0247GMT，韩元/美元 报1,009.9，较周二国内收盘价1,011.7上涨0.2%。
0247GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,009.9 1,011.7
日圆/韩元 9.9390/341 9.9503
韩国公债期货 * 106.72 106.47
韩国综合股价指数 2,014.73 1,999.00
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。