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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 11:21 BJT

企业并购：联想预期收购IBM服务器和摩托罗拉移动的交易在年底前完成

路透香港7月2日 - 中国联想集团 执行长杨元庆周三表示，该公司收购IBM 低阶服务器部门以及谷歌 旗下摩托罗拉移动(Motorola Mobility)业务的交易，应会在年底前完成。

华尔街日报上周报导称，总值23亿美元的IBM交易陷入停滞状态，美国政府正在调查国家安全相关问题。

这项交易在1月公布。而联想在将近十年前以17.5亿美元收购IBM亏损的ThinkPad业务，当时也面临了调查。

杨元庆是在联想年度会议上发表上述谈话的。(完) (编译 王冠中; 审校 王兴亚)
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