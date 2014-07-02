企业并购：联想预期收购IBM服务器和摩托罗拉移动的交易在年底前完成

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透香港7月2日 - 中国联想集团 执行长杨元庆周三表示，该公司收购IBM 低阶服务器部门以及谷歌 旗下摩托罗拉移动(Motorola Mobility)业务的交易，应会在年底前完成。
华尔街日报上周报导称，总值23亿美元的IBM交易陷入停滞状态，美国政府正在调查国家安全相关问题。
这项交易在1月公布。而联想在将近十年前以17.5亿美元收购IBM亏损的ThinkPad业务，当时也面临了调查。
杨元庆是在联想年度会议上发表上述谈话的。(完) (编译 王冠中; 审校 王兴亚)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
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路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。