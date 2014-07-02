韩国股市：盘中触及三周高位，三星电子和现代重工上扬

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透首尔7月2日 - 韩国股市上扬，0247GMT时综合股价指数 升0.8%报2,014.73点，之前一度高见2,016.36点，为6月11日以来盘中高位。
“今天外资流入提振股市，反映市场高度依赖供需环境和流动性，”SK Securities市场分析师Ko Seung-hee表示。“下半年的焦点应在流动性状况变化方面。”
中午前后，外资在股市买超1,420亿韩元，有望连续第五日买超。
三星电子 涨1.5%，SK Hynix 涨3.6%。现代重工 劲扬3.4%。(完)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。