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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 11:23 BJT

韩国股市：盘中触及三周高位，三星电子和现代重工上扬

路透首尔7月2日 - 韩国股市上扬，0247GMT时综合股价指数 升0.8%报2,014.73点，之前一度高见2,016.36点，为6月11日以来盘中高位。

“今天外资流入提振股市，反映市场高度依赖供需环境和流动性，”SK Securities市场分析师Ko Seung-hee表示。“下半年的焦点应在流动性状况变化方面。”

中午前后，外资在股市买超1,420亿韩元，有望连续第五日买超。

三星电子 涨1.5%，SK Hynix 涨3.6%。现代重工 劲扬3.4%。(完)
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