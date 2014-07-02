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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 11:52 BJT

《全球市场》亚股创下三年高点，受助于全球经济乐观情绪

韩元兑美元 触及六年高位1,009.3韩元。韩国当局因此发出警告，这通常是干预市场的前奏。

相比之下美元走势有些沉闷，兑欧元 和日圆 仅略微上扬。美元指数 从两个月低位79.740小升至79.835.

澳元 脱离八个月高位，之前数据显示澳洲5月贸易逆差增幅超过预期。澳元兑美元报0.9455.

现货金 略微回落，报每盎司1,325.60美元，周二一度触及两个半月高位1,332.10美元。

布兰特原油 跌0.12美元报每桶112.17美元，美国原油 涨0.05美元报105.39美元。(完) (编译 王兴亚/朱小军/艾茂林/李爽 审校 龚芳/张若琪/张荻)
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