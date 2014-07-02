《全球市场》亚股创下三年高点，受助于全球经济乐观情绪

中国个股：万科30亿元增资入股链家集团，双方合作料再加深--报载

路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。