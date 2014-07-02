《全球市场》亚股创下三年高点，受助于全球经济乐观情绪

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
韩元兑美元 触及六年高位1,009.3韩元。韩国当局因此发出警告，这通常是干预市场的前奏。
相比之下美元走势有些沉闷，兑欧元 和日圆 仅略微上扬。美元指数 从两个月低位79.740小升至79.835.
澳元 脱离八个月高位，之前数据显示澳洲5月贸易逆差增幅超过预期。澳元兑美元报0.9455.
现货金 略微回落，报每盎司1,325.60美元，周二一度触及两个半月高位1,332.10美元。
布兰特原油 跌0.12美元报每桶112.17美元，美国原油 涨0.05美元报105.39美元。(完) (编译 王兴亚/朱小军/艾茂林/李爽 审校 龚芳/张若琪/张荻)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
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路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。