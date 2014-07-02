台湾债市：RP利率持稳，寿险赎回分配略有不均

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透台北7月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持稳。月初资金持续回流，投信照例有找券需求，不过也有因寿险赎回而提解，资金分配稍有不均。
他们表示，这两天RP利率已陆续自高位下调，但若要回到4、5月偏低的水准不易，因感觉市场资金已不若先前宽裕。
〞我觉得央行不会让资金浮滥，会比较平衡一点，利率顶多持稳6月初水准。〞一位大型证券商交易员说。
另一票券商交易员也称，虽然进入月初，不过大型行库买票利率并没有回落到先前水准，感觉央行有默许短率走高的可能。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，高位见0.55%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，同上日。
票券商成交利率持稳。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。
今日有正新轮胎15亿台币公司债还本。本周公司债发行情况大致为：周四悠克电子 2亿台币；周五台化 公司债60亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。