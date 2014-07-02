《HOME专栏》锌价再度上冲，是否又是虚晃一枪？

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
若细查ILZSG报告后面的内容，可看到有两种截然不同的力量在发挥作用。一方面，中国是导致全球锌供应计算出现缺口的原因；另一方面，全球其他市场在1-4月期间存在14.5万吨的供应盈余。
在中国，每个铜交易员都会告诉你，统计方面真的暗藏玄机。比如，ILZSG使用表观消费计算方法，即包括产量和净进口，再加上或减去显性库存变动。基于这种计算，今年第一季的表观需求增长了12.4%。
但国际铜业研究组织(ICSG)的报告则发现，未报告的库存能够严重扭曲计算结果。特别是那些设在保税仓库里的问题库存。
中国在很长时间里都是商品级别锌的净进口者，这些进口并不真的全用来弥补国内市场缺口，而是在该国的影子借贷市场被用于融资抵押品。
大多数金属抵押融资交易都是以铜来进行，但锌在其中也占了不小的份额。
麦格理银行的分析师估计，截至5月末，中国保税仓库里的锌库存已经从去年末的5万吨猛增到24万吨。这相当于年内迄今中国进口量31.1万吨的大部分，从而拉低了ILZSG的表观需求指标和对中国市场缺口的计算。
**锌供应趋紧将是缓慢发生的过程**
所有这些都意味着一件事，即整体锌市场体系中仍聚集了大量盈余，无论是在中国还是在世界其它地方。
当然，这并不是否认了锌矿供应趋紧的大背景，但也警示出锌供应趋紧将是个漫长发展的过程，而不会突然爆发。
就连法国巴黎银行最看多的分析师Stephen Briggs也认为，锌不会突然间出现结构性的短缺。初始迹象可能最早在今年初显现，但真正的影响要到明年甚至2016年才会感受到。
锌的看多故事需要慢火加工。基金在第一季对锌的节奏失去了耐心，并且尚无迹象表明基金已经改变了他们的集体思维。
锌近期的价格走势看来更像是又一次假涨。在锌市场迎来真正的黎明之前，还有很长一段暗路要走。（完）
(编译 张涛/孙茉莉/高琦； 审校 蔡美珍/艾茂林)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
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