《HOME专栏》锌价再度上冲，是否又是虚晃一枪？

若细查ILZSG报告后面的内容，可看到有两种截然不同的力量在发挥作用。一方面，中国是导致全球锌供应计算出现缺口的原因；另一方面，全球其他市场在1-4月期间存在14.5万吨的供应盈余。

在中国，每个铜交易员都会告诉你，统计方面真的暗藏玄机。比如，ILZSG使用表观消费计算方法，即包括产量和净进口，再加上或减去显性库存变动。基于这种计算，今年第一季的表观需求增长了12.4%。

但国际铜业研究组织(ICSG)的报告则发现，未报告的库存能够严重扭曲计算结果。特别是那些设在保税仓库里的问题库存。

中国在很长时间里都是商品级别锌的净进口者，这些进口并不真的全用来弥补国内市场缺口，而是在该国的影子借贷市场被用于融资抵押品。

大多数金属抵押融资交易都是以铜来进行，但锌在其中也占了不小的份额。

麦格理银行的分析师估计，截至5月末，中国保税仓库里的锌库存已经从去年末的5万吨猛增到24万吨。这相当于年内迄今中国进口量31.1万吨的大部分，从而拉低了ILZSG的表观需求指标和对中国市场缺口的计算。

**锌供应趋紧将是缓慢发生的过程**

所有这些都意味着一件事，即整体锌市场体系中仍聚集了大量盈余，无论是在中国还是在世界其它地方。

当然，这并不是否认了锌矿供应趋紧的大背景，但也警示出锌供应趋紧将是个漫长发展的过程，而不会突然爆发。

就连法国巴黎银行最看多的分析师Stephen Briggs也认为，锌不会突然间出现结构性的短缺。初始迹象可能最早在今年初显现，但真正的影响要到明年甚至2016年才会感受到。

锌的看多故事需要慢火加工。基金在第一季对锌的节奏失去了耐心，并且尚无迹象表明基金已经改变了他们的集体思维。

锌近期的价格走势看来更像是又一次假涨。在锌市场迎来真正的黎明之前，还有很长一段暗路要走。（完）