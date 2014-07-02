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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 12:08 BJT

《全球汇市》英镑和商品货币表现亮眼，因乐观数据提振冒险意愿

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3677 1.3679 -0.01 -0.49 1.3745

美元/日圆 101.57 101.52 +0.05 -3.54 105.30

欧元/日圆 138.94 138.87 +0.05 -4.00 144.73

美元/瑞郎 0.8876 0.8875 +0.01 -0.58 0.8928

英镑/美元 1.7149 1.7148 +0.01 +3.58 1.6556

美元/加元 1.0636 1.0631 +0.05 +0.15 1.0620

澳元/美元 0.9461 0.9496 -0.37 +6.15 0.8913

新西兰元/美元 0.8756 0.8772 -0.18 +6.70 0.8206

澳元/日圆 96.110 96.370 -0.27 +2.41 93.850

新西兰元/日圆 88.930 89.050 -0.13 +2.92 86.410

英镑/日圆 174.22 174.09 +0.07 -0.06 174.33

澳元/新西兰元 1.0801 1.0818 -0.16 -0.43 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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