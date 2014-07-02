《全球汇市》英镑和商品货币表现亮眼，因乐观数据提振冒险意愿

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3677 1.3679 -0.01 -0.49 1.3745
美元/日圆 101.57 101.52 +0.05 -3.54 105.30
欧元/日圆 138.94 138.87 +0.05 -4.00 144.73
美元/瑞郎 0.8876 0.8875 +0.01 -0.58 0.8928
英镑/美元 1.7149 1.7148 +0.01 +3.58 1.6556
美元/加元 1.0636 1.0631 +0.05 +0.15 1.0620
澳元/美元 0.9461 0.9496 -0.37 +6.15 0.8913
新西兰元/美元 0.8756 0.8772 -0.18 +6.70 0.8206
澳元/日圆 96.110 96.370 -0.27 +2.41 93.850
新西兰元/日圆 88.930 89.050 -0.13 +2.92 86.410
英镑/日圆 174.22 174.09 +0.07 -0.06 174.33
澳元/新西兰元 1.0801 1.0818 -0.16 -0.43 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/艾茂林/李爽/张若琪 审校 徐文焰/蔡美珍/王兴亚)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26