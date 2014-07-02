英国央行：将设立新部门，处理经济数据并改善分析--彭博

美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透7月2日 - 彭博报导称，英国央行新任首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)将在央行内部设立一个新部门，进行数据处理并改善经济分析。
报导称，曾任巴克莱 外汇研究部门主管的Paul Robinson也已经加入英国央行，担任高级分析主管，他将管理新的团队。
鉴于外界对英国央行应对汇率操纵的批评声音日盛，央行总裁卡尼提出若干举措对央行业务进行重组，此为其中措施之一。
英国央行新闻办公室拒绝就此报导置评。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。