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市场报道 | 2014年 7月 2日 星期三 12:14 BJT

英国央行：将设立新部门，处理经济数据并改善分析--彭博

路透7月2日 - 彭博报导称，英国央行新任首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)将在央行内部设立一个新部门，进行数据处理并改善经济分析。

报导称，曾任巴克莱 外汇研究部门主管的Paul Robinson也已经加入英国央行，担任高级分析主管，他将管理新的团队。

鉴于外界对英国央行应对汇率操纵的批评声音日盛，央行总裁卡尼提出若干举措对央行业务进行重组，此为其中措施之一。

英国央行新闻办公室拒绝就此报导置评。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
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