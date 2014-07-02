《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月2日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国电力投资 500 45 9 7/3簿记建档 光大银行 AAA 7/7 7/8 集团 平安银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *南方水泥 24 9 12 7/7簿记建档 农业银行 AA+ 7/8 7/9 有限公司 兴业银行 ======================================================================================= *国投新集 25 10 12 7/9簿记建档 中国银行 AA+ 7/11 7/14 ======================================================================================= *庞大集团 15 11 12 7/9簿记建档 工商银行 AA 7/11 7/14 ======================================================================================= *两面针 7 3.5 12 7/9簿记建档 兴业银行 AA- 7/10 7/11 ======================================================================================= 厦门翔业 11 6 12 7/3簿记建档 建设银行 AA+ 7/4 7/7 集团有限公司 工商银行 ======================================================================================= 中原证券 17 9 2 7/3招标 中信银行 AA+ 7/4 7/7 (最高发行余额) ======================================================================================= 上海证券 18 9 3 7/3招标 浦发银行 AA 7/4 7/7 (最高发行余额) ======================================================================================= 浙江中国 10 10 12 7/3-7/4簿记 工商银行 AA+ 7/7 7/8 小商品城集团 ======================================================================================= 深圳茂业商厦 16 8 12 7/4簿记建档 中国银行 AA 7/8 7/9 有限公司 ======================================================================================= 锦江国际 35 20 12 7/4-7/7簿记 工商银行 AAA 7/8 7/9 (集团)有限公司 浦发银行 ======================================================================================= 苏州城建 20 10 12 7/8簿记建档 平安银行 AAA 7/9 7/10 投资发展 建设银行 ======================================================================================= 华联综超 5 5 12 7/8簿记建档 北京银行 AA 7/9 7/10 招商银行 ======================================================================================= 万联能源 3 3 12 7/8簿记建档 南京银行 A+ 7/9 7/10 集团 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ======================================================================================= 北京二商 10 6 12 7/8-7/9簿记 华夏银行 AA+ 7/10 7/11 集团 北京银行 ======================================================================================= 铜陵化学工业 9 6 12 7/8-7/9簿记 北京银行 AA- 7/10 7/11 集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *中国供销集团 20 10 5 7/9簿记建档 北京银行 AAA 7/10 7/11 农业银行 ======================================================================================= *威远生化 12 6 5 7/9簿记建档 中国银行 AA 7/11 7/14 国开行 ======================================================================================= 吉视传媒 10 5 5 7/3簿记建档 兴业银行 AA+ 7/4 7/7 ======================================================================================= 湖南富兴 15 5 5 7/3簿记建档 交通银行 AA 7/4 7/7 集团有限公司 ======================================================================================= 西宁经济技术 15 15 5 7/3簿记建档 招商银行 AA 7/7 7/8 开发区投资控股 国开行 ======================================================================================= 湖北洋丰 5 5 3 7/3簿记建档 工商银行 AA- 7/7 7/8 股份有限公司 民生银行 ======================================================================================= 河南省机场 12 6 5 7/4簿记建档 中信银行 AA+ 7/8 7/9 集团有限公司 ======================================================================================= 双胞胎 5 2.5 5 7/4簿记建档 建设银行 AA 7/7 7/8 (集团)股份 ======================================================================================= 雅戈尔服装 18 2 5 7/8簿记建档 工商银行 AA 7/9 7/10 控股有限公司 农业银行 ======================================================================================= 四川双马 13 3 3 7/8簿记建档 建设银行 AA 7/9 7/10 光大银行 ======================================================================================= 山东王晁煤电 6 3 3 7/8簿记建档 光大银行 AA- 7/10 7/11 集团 ======================================================================================= 湖北宜化 7.5 5 5 7/8簿记建档 工商银行 AA+ 7/9 7/10 中信证券 ======================================================================================= 广西正润发展 4.4 4.4 5 推迟发行 国开行 AA -- -- 集团有限公司 （附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 杨文纨；审校 边竞)