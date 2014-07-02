重发-更新版 2-中国汇市：人民币即期收贬，大行购汇促汇价回撤6.21关口

(因系统技术问题重发) * 人民币即期收贬，回撤至6.21关口 * 大行购汇连续出手 * 短期6.2元仍是重要关口 * 未来方向不明，成交清淡 路透北京7月2日 - 中国人民币兑美元 周三收跌，跌幅大于中间价的下跌。 今日中间小幅走弱至一周低点，加上大行购汇连续出手打压汇价，推动汇价最终跌破6.21关 口。 昨日人民币汇价一度升破6.20元关口，并在6.20元关口附近激烈争夺，提升了做空美元 的兴趣，然今日中间价低开后，大行购汇随后跟上，促市场掀起一波隔夜美元空头回补的行 情，午后结购汇相对均衡，在6.21上下波动，但由于市场大方向不明朗，整体交投清淡。 “午后结购汇相对比较均衡，在6.21左右波动，...明显觉得市场比较清淡，没什么方 向，”一股份制行交易员指出。 交易员指出，中资大行购汇似乎意在守卫6.20元关口，这一力道可能源于油盘或者其他 客盘，但也不排除是监管层的意愿在其中，未来走势仍不是很明朗，需要观察，很明显的是 6.20仍是重要的阻力位。 对于昨日美国财长指称从贸易角度看人民币估值不合理，且需要进一步升值，交易员认 为，即期市场受这一因素的影响边际弱化，“现在汇市更市场化了，央行不管了，要看市场 往什么方向走才算数。” 全球汇市，美元兑一篮子货币周三徘徊在略高于两个月低点的水准，市场关注焦点是美 国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚的讲话以及一项关于美国就业市场的民间调查 报告。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PB OC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2106 6.2016 -0.14% 中间价 6.1549 6.1523 -0.04% 成交额 138亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.95% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 76 6.2060 6.2136 2014年来即期升贬值幅度 -2.52% 1年期美元/人民币掉期升水 785 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :02 1年期NDF 6.2280/00 6.2238 CNH即期 6.2111/31 6.2024 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)