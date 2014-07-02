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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 17:22 BJT

重发-更新版 2-中国汇市：人民币即期收贬，大行购汇促汇价回撤6.21关口

(因系统技术问题重发)
    * 人民币即期收贬，回撤至6.21关口
    * 大行购汇连续出手
    * 短期6.2元仍是重要关口
    * 未来方向不明，成交清淡

    路透北京7月2日 - 中国人民币兑美元 周三收跌，跌幅大于中间价的下跌。
今日中间小幅走弱至一周低点，加上大行购汇连续出手打压汇价，推动汇价最终跌破6.21关
口。
    
    昨日人民币汇价一度升破6.20元关口，并在6.20元关口附近激烈争夺，提升了做空美元
的兴趣，然今日中间价低开后，大行购汇随后跟上，促市场掀起一波隔夜美元空头回补的行
情，午后结购汇相对均衡，在6.21上下波动，但由于市场大方向不明朗，整体交投清淡。
    
    “午后结购汇相对比较均衡，在6.21左右波动，...明显觉得市场比较清淡，没什么方
向，”一股份制行交易员指出。 
 
    交易员指出，中资大行购汇似乎意在守卫6.20元关口，这一力道可能源于油盘或者其他
客盘，但也不排除是监管层的意愿在其中，未来走势仍不是很明朗，需要观察，很明显的是
6.20仍是重要的阻力位。
    
    对于昨日美国财长指称从贸易角度看人民币估值不合理，且需要进一步升值，交易员认
为，即期市场受这一因素的影响边际弱化，“现在汇市更市场化了，央行不管了，要看市场
往什么方向走才算数。”
    
    全球汇市，美元兑一篮子货币周三徘徊在略高于两个月低点的水准，市场关注焦点是美
国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚的讲话以及一项关于美国就业市场的民间调查
报告。   
 
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PB
 OC>，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                       
 在岸市场人民币兑美元       今日              上日     升贬
 即期成交价格               6.2106            6.2016   -0.14%
 中间价                     6.1549            6.1523   -0.04%
 成交额                     138亿美元                  
                                                       
 日内相对于中间价最大波幅   -0.95% (上限±2%  日高     日低
                            )                          
 日内波动幅度(pips)         76                6.2060   6.2136
 2014年来即期升贬值幅度     -2.52%                     
 1年期美元/人民币掉期升水   785                        
                                                       
                                                       
 离岸人民币市场,北京时间17  今日              上日     
 :02                                                   
 1年期NDF                   6.2280/00         6.2238   
 CNH即期                    6.2111/31         6.2024   
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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