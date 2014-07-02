更新版 1-新债招标：中国七年国债利率稍低预期，市场暂稳机构需求尚可

* 七年国债利率4.02%，稍低于预测均值

* 整体认购情况略好预期，且承销团存在考核压力

* 投标倍数1.88倍，显示需求尚可 (新增更多评论)

路透上海7月2日 - 中国财政部周三招标的七年期国债，中标利率稍低于预测均值，但亦属市场预期之内。交易员认为，现券收益率继昨日快速反弹之后，市场逐步趋于稳定，且参与该期国债投标的承销团成员亦存在考核压力，致新债结果略走低，投标倍数尚可。

财政部稍早招标发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标利率为4.02%，稍低于此前4.05%的市场预测均值；该期债边际中标利率为4.08%，投标倍数为1.88倍。

“我这边没有明显的感觉，基本算是符合预期吧，之前就觉得不会太高，倒是打酱油的标位比较多，”华南一参与投标的交易员表示。

另据交易员透露，临近截标时，有股份制银行进来点量，致结果略走低。

“有考核的，承销团也不敢乱来，昨天国开债结果是奇葩了，不过市场也算回归正常了，”另一银行交易员表示，且继昨日二级收益率走升之后，不排除有机构认可今天七年新债的价值；从一级半成交来看，也就是中了边际的机构有点赚头。

国开行周二招标的四期增发债，多数均大超预期，尤其是10年期品种落于投标区间上限，令市场大跌眼镜。市场人士表示，早间在正回购再现，银监会存贷比调整以及宏观数据向好等多重利空打压下，现券收益率节节攀高，致一级市场投标情绪大降，中长期国开需求走弱，投标倍数亦创年内低位。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为4.0213%。而二级市场上，剩余期限约6.8年的固息国债140006最新成交收益率 报4.06%。

该期国债为今年第13期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。