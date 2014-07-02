台湾债市：五年公债殖利率第三日反弹，因股市续创高位

* 随台股波动，股市涨幅收敛殖利率脱离日高 * 观察五年公债殖利率是否站稳1.20%，忧心长期空头降临 * 明日103/6区间料在1.60-1.63%，103/10则在1.19-1.25% 路透台北7月2日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周三第三日收高，但脱离日高点 。交易商表示，今日主要随台股 波动，早盘股市一度冲高至9,500点之上，引发五年券停损卖压，惟随 着股市涨幅收敛，债市殖利率弹幅也缩减。 虽然殖利率脱离日高，不过五年公债连续图 殖利率仍持稳在1.20%之上。交易商认为，这显示 多方对五年券失去掌控力，在筹码凌乱，15日又要标售等不利条件下，空方仍会锁定103/10攻击。反而是10年 券因有邮局固守，走势相对稳定。 “五年券卖压很重，上个月停止呼吸的人，这个月恐怕还要再来一次。”一位民营银行交易员说。 另一证券商交易员则称，短线股多债空格局相当明显，五年券殖利率频创新高是警讯。 她表示，1.20%以往是五年券殖利率的天险，这次却因筹码因素遭到突破。今日已连续第二日收在此一水 准之上，若明日还是站稳，债市将形成新形势，恐怕是长期走空的开始，殖利率曲线将进一步趋平。 银行交易员认为，盘面五年券买卖报价变宽，导致殖利率跳动幅度大，在持券者都泡水状况下，担心15日 103/10的标售很可能重蹈103/9 覆辙，因为没人想买，导致国库截标后利率仍偏高。 另一大型银行交易主管则称，近期债市空方耳语不断，包括担忧邮局续卖五年冷券、金管会将禁止保险业 债券等投资重分类等等，且因邮局仅负责把关10年券，让还有标售压力的五年券成为空方标靶，殖利率何时止 稳，没有人可以知道。 交易商预估，明日10年公债103/6殖利率区间料在1.60-1.63%，五年公债103/10发行前交易殖利率则看在1 .19-1.25%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6 -1.10 1.5950 1.5950-1.6220 11.0 5 103/10 +0.49 1.2199 1.2163-1.2448* 193.0 *表创该券交易以来殖利率日高 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/02(三)：欧元区5月PPI、美国6月ADP就业报告、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国5月工厂订单和耐 久财订单、美联储主席叶伦在IMF主办的活动上发表演讲； 7/03(四)：中国6月官方非制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月服务业PMI、欧元区5月零售销售、美 国6月非农就业、美国和加拿大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PMI终值、美国6月ISM非制造业指数、 欧洲央行管委会召开会议，之后宣布利率并召开记者会、欧洲央行总裁德拉吉发表讲话； 7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.5950 5 103/9 1.2210 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)