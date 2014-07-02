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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 12:21 BJT

澳新汇市：澳洲贸易逆差扩大打压澳元下跌，新西兰元亦走疲

投资者周二追捧澳元，因此前澳洲央行并未再度试图口头压低澳元，而且继续传递利率将持稳的讯息。

不过澳洲5月贸易逆差意外增至19亿澳元，出口大降，也让市场的涨势略有消停。

交易商称，尽管目前澳元守在0.9498美元上方的可能性不大，但若成功，市场将上看11月高点0.9544。支撑位在0.9440左右。

新西兰元多头受抑，因此前全球乳品价格跌至近一年半低点。数据显示，新西兰大宗商品价格也连续第四个月下跌。

新西兰元兑一篮子货币 也走软至81.15，略低于上周触及的自由浮动以来高点81.70。(完)

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