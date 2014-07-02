澳新汇市：澳洲贸易逆差扩大打压澳元下跌，新西兰元亦走疲

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
投资者周二追捧澳元，因此前澳洲央行并未再度试图口头压低澳元，而且继续传递利率将持稳的讯息。
不过澳洲5月贸易逆差意外增至19亿澳元，出口大降，也让市场的涨势略有消停。
交易商称，尽管目前澳元守在0.9498美元上方的可能性不大，但若成功，市场将上看11月高点0.9544。支撑位在0.9440左右。
新西兰元多头受抑，因此前全球乳品价格跌至近一年半低点。数据显示，新西兰大宗商品价格也连续第四个月下跌。
新西兰元兑一篮子货币 也走软至81.15，略低于上周触及的自由浮动以来高点81.70。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/朱晓军；审校 艾茂林/李爽)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26