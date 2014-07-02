《中国已公布新股发行上市日程表》--7月2日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/10 沪 北特股份 732009 2,667 7.01 19.47 海通证券 7/15
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
7/2 沪 莎普爱思 1,635 21.85 14.05 华龙证券
7/2 深 一心堂 6,510 12.20 13.45 信达证券
7/2 深 富邦股份 1,525 20.48 23.01 光大证券
*7/3 沪 今世缘 5,180 16.93 12.54 国泰君安
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有新增。(完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。