《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月2日

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
路透香港7月2日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:56时,1港元 =0.80106人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 6.74 5.01 1.68 南玻 6.87 5.39 1.59 深康佳 4.32 2.86 1.89 ST中华 5.91 2.72 2.71 深深宝 6.58 7.04 1.17 深赤湾 12.92 11.38 1.42 招商地产 10.42 10.72 1.21 特力 9.76 5.92 2.06 飞亚达 8.22 6.05 1.70 一致药业 42.83 36.07 1.48 深深房 3.81 2.83 1.68 ST盛润 6.54 5.60 1.46 深纺织 7.36 5.55 1.66 方大集团 7.37 3.63 2.53 深国商 13.50 8.95 1.88 深赛格 4.46 2.74 2.03 宝石 7.58 4.69 2.02 小天鹅 10.33 10.04 1.28 粤高速 3.03 2.42 1.56 晨鸣纸业 4.38 3.88 1.41 ST珠江 5.81 3.02 2.40 美菱电器 4.90 4.99 1.23 大冷股份 10.19 7.03 1.81 粤电力 4.50 4.30 1.31 佛山照明 10.49 6.51 2.01 江铃汽车 28.65 29.80 1.20 沙隆达 11.78 8.40 1.75 苏常柴 7.86 4.54 2.16 威孚高科 27.04 26.05 1.30 古井贡酒 19.20 16.44 1.46 ST东海 5.76 5.01 1.44 长安汽车 12.39 14.70 1.05 京东方 2.22 2.03 1.37 鲁泰 8.83 10.43 1.06 本钢板材 3.95 2.48 1.99 张裕 24.72 17.34 1.78 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 [CN-HOT-CMN 中国个股业绩 ] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN 报摘 ] 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26
路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4 04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.640 -1.80 16020 8.990 -1.53 中国铝业