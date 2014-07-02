《专题新闻快速浏览》--法国巴黎银行为违反美国制裁法令付出惨痛代价****

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法国巴黎银行周一对两起刑事指控认罪，并同意支付近90亿美元了结违反美国制裁法令的官司。该行遭控违反了美国制裁法令，助长了苏丹和其他国家的恐怖分子和践踏人权者的活动。
此外，该行还被禁止从事某些美元交易一年，这是史无前例的一项处罚。美元交易是巴黎银行国际业务中非常关键的一部分。
不过法巴首席财务官(CFO)Lars Machenil周二在电话会议上对分析师称，该银行有充足的资金可以应付与美国当局和解而支付的罚金。然而受到这笔罚款影响，其核心资本率料降至10%。
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(整理 张明钧; 审校 张涛)