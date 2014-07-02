欧洲个股：德国博世将在墨西哥投资4亿欧元并创造3,000个岗位--报载

路透法兰克福7月2日 - 全球最大的汽车零件生产商之一--德国博世公司(Robert Bosch) 准备推进在墨西哥的投资，以为不断增长的北美市场生产汽车零件。

据德国报纸Stuttgarter Zeitung周三援引博世执行长Volkmar Denner报导称，该公司计划未来几年在墨西哥投资4亿欧元(5.46亿美元)，并在2017年前创造3,000个新工作岗位。

他表示，作为扩张计划的一部分，博世将建造一个研发中心，并扩大产能。

博世成为越来越多在墨西哥进行投资的汽车业者中的一员。

此外，Denner还称，博世在西欧、中国和北美的业务表现好于此前预期。(完) (编译 许娜；审校 高琦)