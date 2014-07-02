欧洲个股：德国博世将在墨西哥投资4亿欧元并创造3,000个岗位--报载

美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透法兰克福7月2日 - 全球最大的汽车零件生产商之一--德国博世公司(Robert Bosch) 准备推进在墨西哥的投资，以为不断增长的北美市场生产汽车零件。
据德国报纸Stuttgarter Zeitung周三援引博世执行长Volkmar Denner报导称，该公司计划未来几年在墨西哥投资4亿欧元(5.46亿美元)，并在2017年前创造3,000个新工作岗位。
他表示，作为扩张计划的一部分，博世将建造一个研发中心，并扩大产能。
博世成为越来越多在墨西哥进行投资的汽车业者中的一员。
此外，Denner还称，博世在西欧、中国和北美的业务表现好于此前预期。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。