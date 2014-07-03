香港数据：5月零售销售货值按年下跌4.1%，连续第四个月下降

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透香港7月3日 - 香港政府统计处周四公布，5月零售销售货值及销售货量按年分别下跌4.1%和4.7%，连续第四个月下降，持续受到访港旅客在珠宝、钟表等高价品的消费减少影响。
政府发言人指出，5月零售业销售再次录得按年下跌，惟跌幅较上月小，相信是反映访港旅客在一些主要贵价品的消费在去年五月仍然较高的比较基数下有所下降。然而，许多其他与本地人消费较为密切相关的货物销售继续录得按年增长，反映在全民就业下，本地消费意欲仍然正面。
与去年同期相较，5月珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值下跌24.5%，其次为电器及摄影器材（销货价值下跌14.3%）；杂项耐用消费品（下跌7.8%）；以及书报、文具及礼品（下跌1.3%）。
而销货价值年率上升的商店类别包括：汽车及汽车零件（升14.7%），鞋类、有关制品及其他衣物配件（升13.7%），超级市场货品（升6.4%）等。
政府发言人补充，展望未来，就业和收入情况仍然良好，应可为本地消费信心带来一些支持。不过，短期内，零售业务前景将会继续受基数效应及旅客消费模式转变所影响。我们会密切留意这些因素及外围经济环境的变化对往后零售业务的影响。
至5月底的三个月与先前三个月相较，经季节性调整的零售业总销货价值下跌7.6%，经季节性调整的零售业总销货数量则下跌8.9%。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）
销售值按年比较 销售量按年比较
2014年 5月 -4.1* -4.7*
4月 -9.9^ -9.6^
3月 -1.5 -2.5
2月 -2.2 -2.1
1月 +14.4 +16.7
2013年12月 +5.7 +6.1
11月 +8.5 +9.1
10月 +6.3 +5.9
9月 +5.0 +4.9
8月 +8.1 +7.2
7月 +9.3 +8.7
6月 +14.7 +13.3
5月 +12.9 +12.2
4月 +20.7 +19.4
3月 +9.8 +10.1
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
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