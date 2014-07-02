中国债市：七天回购大挫IRS止升趋稳，经济预期向好指向曲线陡峭化

路透上海7月2日 - 中国银行间市场七天期回购周三大幅下挫，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 得以借机止住涨势转为趋稳。交易员认为，经济预期向好，加重未来IRS长端升压，曲线陡峭化可能性增大。

不过也有交易员指出，若无更多消息刺激，快速上行后IRS长端续涨动力渐弱。目前七天期回购加权利率虽跌至4%以下，但仍处在约两个月高位。因此本次缴准后该资金价格如何定位，也将影响IRS曲线。

上海一银行交易员称，资金价格大挫之下，今日IRS相应由升转为小跌。至于后市，“现在看经济反弹的人越来越多了。至少现在市场对(资金紧)这个没有担忧，所以看陡峭化嘛。”

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为51.0，与路透调查预估中值一致，为连续第四个月上升，并创六个月高点。

不过北京一银行交易员认为，曲线陡峭化重要的前提之一是资金价格足够低。若本次缴准后，七天期回购加权利率不能明显下降，不排除曲线整体上行的可能。

银行间市场周三资金面整体趋松，主要回购加权利率 中，已连续多日攀升的七天品种转为大跌，幅度逾50个基点(bp)。交易人士称，对下周初可能因存款准备金补缴带来的扰动，机构已有所准备，所以平稳度过问题应不大。

另外，自7月1日起，人民币利率互换(IRS)开始全面启动集中清算。当日业务共有66笔，总额72.2亿元人民币，涉及金融机构30家。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。本月5日因适逢周末，补缴存准将延迟至7月7日(下周一)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6160/3.7160 3.6720/3.7620 3.9337/4.0200 4.1580/4.2480 4.1440/4.4323

上日 3.6375/3.7350 3.7225/3.8075 3.9825/4.0650 4.2100/4.2950 4.1979/4.5079

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变动 -0.0215/-0.0190 -0.0505/-0.0455 -0.0488/-0.0450 -0.0520/-0.0470 -0.0539/-0.0756

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。