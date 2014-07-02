澳洲经济指标总览--7月2日

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 8月5日 商品及服务收支(亿澳元) 5月 逆差19.11 逆差7.8 出口(较前月) -5% -1% 进口(较前月) -1% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 7月3日 (较前月) 4月 +0.2% +0.1% 就业市场(经季节调整) 7月10日 就业人口(较前月变动,万人) 5月 -0.48 +1.42 全职就业人口(较前月变动,万人) +2.22 +1.42 失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 64.6% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 7月23日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.6% +0.8% (较上年同期) +2.9% +2.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.9% (较上年同期) +2.6% +2.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.9% (较上年同期) +2.7% +2.5% 国际贸易价格指数 7月31日 进口物价(较前季) 第一季 +3.2% -0.6% 出口物价(较前季) +3.6% -0.5% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月2日 经常帐收支 第一季 赤字57 赤字117 商品与服务贸易收支 顺差35.91 顺差2.47 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月3日 (较前季) 第一季 +1.1% +0.8% (较上年同期) +3.5% +2.8% (完)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26