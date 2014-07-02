《焦点》石油闲置产能恐难因应供应严重受损情况，或需动用战略储备

但一些行业人士质疑，沙特以每日1,250万桶满负荷运转能坚持多久。该国此前从未把产量提高到这样的水平，2013年时的日产量曾达到1,010万桶，据信是该国的纪录高位。

“从技术层面而言，沙特阿拉伯的日产量或许有能力接近1,250万桶，但这很可能是通过消耗库存的方式实现的，因此坚持的时间有限，”JBC Energy的David Wech说。

结果就是，实际上可用的备用产能可能少于IEA的官方估计。

“全球备用产能是每日150万桶，绝大部分在沙特阿拉伯，不过在短时期内我们也可以暂时提高产能，比方说每日增加100万桶，”一名前IEA官员表示。“我认为人们自满的程度令人诧异。”

Jakob等分析师称，除沙特阿拉伯之外，若西方取消针对伊朗的制裁，也有望在短时期内提高供应量。不过目前还没有取消制裁的迹象。

所以伊拉克南部的石油产出迄今尚未受到影响无疑是万幸。布兰特原油期货 在6月19日触及每桶115.71美元的九个月高位后，目前已经跌破113美元，因交易商认为供应中断的风险下降。

“若情况一如我们的预期，伊拉克石油生产没有遭遇重大干扰，那么布兰特原油期货价格应会回吐近期的多数涨幅，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说。