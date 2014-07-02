《焦点》石油闲置产能恐难因应供应严重受损情况，或需动用战略储备

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
但一些行业人士质疑，沙特以每日1,250万桶满负荷运转能坚持多久。该国此前从未把产量提高到这样的水平，2013年时的日产量曾达到1,010万桶，据信是该国的纪录高位。
“从技术层面而言，沙特阿拉伯的日产量或许有能力接近1,250万桶，但这很可能是通过消耗库存的方式实现的，因此坚持的时间有限，”JBC Energy的David Wech说。
结果就是，实际上可用的备用产能可能少于IEA的官方估计。
“全球备用产能是每日150万桶，绝大部分在沙特阿拉伯，不过在短时期内我们也可以暂时提高产能，比方说每日增加100万桶，”一名前IEA官员表示。“我认为人们自满的程度令人诧异。”
Jakob等分析师称，除沙特阿拉伯之外，若西方取消针对伊朗的制裁，也有望在短时期内提高供应量。不过目前还没有取消制裁的迹象。
所以伊拉克南部的石油产出迄今尚未受到影响无疑是万幸。布兰特原油期货 在6月19日触及每桶115.71美元的九个月高位后，目前已经跌破113美元，因交易商认为供应中断的风险下降。
“若情况一如我们的预期，伊拉克石油生产没有遭遇重大干扰，那么布兰特原油期货价格应会回吐近期的多数涨幅，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说。
“倘若供应遭到严重干扰，则预计油价至少会涨到120美元。”(完)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
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